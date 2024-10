U.S. CREMONESE e CharityStars, piattaforma internazionale di aste benefiche online, hanno siglato una significativa partnership che vedrà le due realtà cooperare al fine di sostenere cause benefiche. Come previsto dall’accordo, il club grigiorosso metterà a disposizione della piattaforma CharityStars una fornitura di maglie ufficiali indossate dai calciatori della Cremonese durante le partite della presente e della successiva stagione. Parte del ricavato delle aste della stagione 2024/25 sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Agropolis di Cremona, che da decenni opera nel settore della disabilità.

I tanti appassionati avranno così la possibilità di aggiudicarsi un cimelio sportivo unico, supportando nello stesso tempo il progetto solidale.

Stefano Allevi, responsabile marketing della Cremonese ha dichiarato: “La partnership con CharityStars consente al nostro club di sviluppare un ulteriore canale legato al sostegno di attività solidali presenti nel nostro territorio, offrendo l’opportunità agli appassionati di calcio e ai collezionisti di acquistare maglie uniche e autentiche”.

“Siamo entusiasti di essere il nuovo Official Match-Worn Partner di ‘U.S. Cremonese, una squadra con cui condividiamo gli stessi valori di solidarietà, responsabilità sociale e passione per lo sport. Siamo fiduciosi che questa collaborazione possa contribuire a generare un impatto positivo e importante sulla nostra società”, sono state le parole di Domenico Gravagno, Ceo e Co-Founder di CharityStars.

Su CharityStars.com sarà attiva una sezione interamente dedicata alla Cremonese, in cui saranno disponibili le aste relative a maglie, cimeli ed esperienze del mondo grigiorosso. Inoltre, le aste saranno promosse attraverso i canali ufficiali della piattaforma stessa e quelli del Club.

CharityStars è la più grande piattaforma internazionale di aste benefiche online che propone in vendita esperienze esclusive e memorabilia unici, legati a Celebrity e Aziende e Collezionisti, sostenendo migliaia di Fondazioni e Organizzazioni Non-Profit a livello mondiale. Dal 2013, anno della sua fondazione, ha raccolto oltre 30 milioni di euro a favore di piccole e grandi Organizzazioni Non-Profit. I donatori possono realizzare il loro sogno, le Celebrity sostenere la causa che sta loro più a cuore, e le Organizzazioni Non-Profit possono concentrarsi sul creare un cambiamento positivo, invece di dedicare tempo prezioso alla raccolta fondi. Al momento, le sedi CharityStars nel mondo sono tre: Milano/Italy – London/UK – New York/USA.

Per ulteriori informazioni: www.charitystars.com

