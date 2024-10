Welfare, entro il 2030 servono 176 mld aggiuntivi

ROMA (ITALPRESS) – Il ruolo della prevenzione, la sostenibilità di medio-lungo termine del sistema, il ruolo del privato e degli investimenti sociali: sono alcuni dei temi affrontati dell’appuntamento annuale del Welfare Italia Forum, supportato da Unipol Gruppo con la collaborazione di The European House – Ambrosetti. Il Think Tank si pone da oltre un decennio come luogo di analisi, studio e riflessione sui temi del welfare, aperto al confronto tra i principali stakeholder pubblici e privati. Seppur in progressivo miglioramento, il quadro della finanza pubblica italiana resta uno dei più complessi in Europa. La correzione di bilancio per il nostro Paese è quantificabile in circa 13 miliardi di euro all’anno per i prossimi sette anni. Se a questa correzione si aggiungono gli incrementi della spesa previsti nelle diverse voci di welfare, entro il 2030 sarà necessario reperire 176 miliardi di euro addizionali per garantire la sostenibilità del sistema.

