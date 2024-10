Come ogni anno, giunti a metà Ottobre a Grumello ci si proietta verso la sagra, che cade la terza domenica di questo mese. La Pro Loco ha voluto fortemente recuperare la tradizione impegnandosi ad organizzare a Cascina Castello in via Roma eventi per tutti nel pomeriggio di domenica 20.

Dalle 13.30 alle 18 ci sarà nella sala conferenze l’esposizione di oggetti da collezione e vintage con attivo il servizio bar e la presenza di un’area gonfiabili gratuita che darà la possibilità anche ai più piccoli di divertirsi. Inoltre, dalle 16 alle 17 si svolgerà un’esibizione cinofila a cura del comandante Aldo Taietti con il gruppo cinofili Madonna della strada.

I vertici della Pro Loco sperano in una bella giornata autunnale cosicché la popolazione possa rispondere positivamente alle manifestazioni proposte , perché solo così il lavoro dei tanti volontari potrà esser gratificato, spingendo a fare sempre più e meglio.

