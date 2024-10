Un match di Eurolega, massima competizione di basket del vecchio continente, tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas si “prepara” al PalaRadi di Cremona. I lituani si sono infatti allenati nel palazzetto cremonese dalle 12:00 alle 13.00 di mercoledì 16 ottobre, ospitati dalla Vanoli. Il legame che ha permesso tutto ciò non è solo la vicinanza geografica di Cremona e Milano, ma anche il coach dello Zalgiris, Andrea Trinchieri.

L’allenatore, guida tecnica dal 2004 al 2007 della Vanoli quando era ancora Gruppo Triboldi, è praticamente un cremonese di adozione ed è ancora in ottimi rapporti con la società biancoblù, merito anche che il GM della Vanoli, Andrea Conti è stato proprio parte della squadra allenata nel periodo biancoblù di Trinchieri.

Per sapere se Cremona e il PalaRadi hanno portato fortuna allo Zalgiris ci sarà da aspettare giovedì 17 ottobre quando i lituani sfideranno le scarpette rosse di coach Ettore Messina, ma nel frattempo uno scalpo italiano la formazione di coach Trinchieri l’ha già fatto: martedì 15 infatti la Virtus Bologna è caduta in casa 68-71 contro lo Zalgiris proprio in Eurolega.

Lorenzo Scaratti

