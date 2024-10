Il Centro Incontri Diplomatici, in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, organizza per il 21 ottobre alle 9 il congresso internazionale on line con piattaforma Zoom sul tema “Africa: economia, risorse e programmi. Nuove sfide per il futuro”.

L’evento è organizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio del Ministero degli Esteri, con la collaborazione della Prefettura di Cremona, con il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio della Camera di Commercio di Cremona.

Il programma:

09:00 apertura collegamento piattaforma Zoom

Introduce e coordina Emanuele Bettini (Presidente Centro Incontri Diplomatici) in collaborazione

con Luca D’Ippolito (Delegato Centro Incontri Diplomatici- Segreteria Congresso)

09:05 Emanuele Bettini (Presidente Centro Incontri Diplomatici)

09:10 Saluti istituzionali

Giandomenico Auricchio (Commissario straordinario Camera di Commercio di Cremona)

Andrea Virgilio (Sindaco di Cremona)

Roberto Mariani (Presidente della provincia di Cremona)

Antonio Giannelli (Prefetto della provincia di Cremona)

Intervengono:

09:15 Paolo Gualandris (Direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema)

Carlo Verdone (Presidente Federitaly)

Gennaro Famiglietti (Coordinatore Nazionale Fe.N.Co.)

Francesco Napolitano (Responsabile Fe.N.Co. per i rapporti istituzionali con i Paesi Africani)

Gianvico Camisasca (Vice Presidente Fe.N.Co)

Prima sessione:

09:45 – Giovanni Carbone (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano – Head of Africa Programme ISPI | Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano)

AFRICA TRA ECONOMIA E DIPLOMAZIA

NORD AFRICA

10:00 – Algeria – Hichem Slougui (Console Aggiunto)

10:07 – Egitto – Ahmed Elbuckley (Console)

10:14 – Libia – Nassraddin M A ESSA (Console)

AFRICA SUBSAHARIANA

10:21 – Burkina Faso – Rose Quedraogo Quedraogo (Console Generale a Milano)

10:28 – Etiopia – Nicola Spadafora (H. Console)

10:35 – Gabon – Stefano Corà (H. Console)

10:42 – Guinea – Aissatou Arabia CONDE (Secondo Segretario d’Ambasciata Incaricato agli Affari Commerciali e Industriali)

10:49 – Guinea Bissau – Bruno Morlacchi (H. Console)

10:56 – Liberia – Theresa Peters (Consigliere d’Ambasciata)

11:03 – Mauritania – Francesco Napolitano (H. Console)

11:10 – Mozambico – Guido Massucco (H. Console)

11:17 – Namibia – Petter Johannesen (H. Console)

11:24 – Ruanda – Angela Magno (H. Console)

11:31 – Sud Africa – Alessandro Moretti (H. Console)

11:38 – Sud Sudan – Dhanojak Obongo (Ambasciatore)

11:45 – Tanzania – Marco Conca (H. Console)

11:52 – Zambia – Nchimunya Chisuta (Consigliere Economico d’Ambasciata)

AFRICA NAZIONI INSULARI

11:59 – Cabo Verde – Edna Lopes; JP Pereira (H. Console – Responsabile Relazioni Istituzionali e Cultura)

Seconda sessione:

AFRICA: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

12:30 – Lorenzo Morelli (Direttore DiSTAS – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari – Università Cattolica Cremona)

AFRICA: ICT nei paesi in via di sviluppo

12:40 – Luciano Baresi (Professore Ordinario Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria –

UNIVERSITA’ E MEDITERRANEO: UNA FINESTRA SULL’AFRICA

12:50 – Francesco Favia (Professore di Marketing Strategico per l’impresa innovativa, Delegato del Rettore dell’Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 – Malta)

AFRICA E IMPRESE

13:00 – Fabien Chaput (Senior Area Manager Africa District – OCRIM S.p.A.- )

AFRICA: FOCUS DI UN CONTINENTE

13:10 – Elena L. Pasquini (giornalista)

13:20 – Leila El Houssi (Facoltà di Scienze Politiche – Università la Sapienza Roma)

13:30 – Francesca Declich (Università di Urbino “Carlo Bo” – Presidente Ass. Studi Africani in Italia)

AFRICA E SANITA’

13:40 – Edoardo Berti Riboli (Presidente “Medici in Africa” – Università di Genova)

13:50 – Luigi Eusepi (Medici con l’Africa CUAMM)

14:00 – Leonardo Garilli (Presidente Fondazione Round Table Italia)

14:10 – Emanuele Bettini – CHIUSURA LAVORI

Per partecipare:

https://us06web.zoom.us/j/82530485595?pwd=89ggiUlXKq2kKlfWPbJfjpgf4cbfSX.1

ID riunione: 825 3048 5595

Codice d’accesso: 674538

