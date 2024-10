Un omaggio alla città di Cremona e alla sua grande tradizione musicale, sulle note senza tempo della grande musica classica suonata in una location d’eccezione come la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È stato questo “Armonie Finanziarie”, l’evento speciale organizzato da Banca Generali Private nell’Aula Magna del Campus universitario di Cremona.

La Soprano Federica Zanalla, accompagnata dal pianista Cristiano Paluan, si è esibita in un Recital che ha visto protagoniste alcune delle opere più celebri della storia della lirica ottocentesca, tra cui alcuni dei brani più inconfondibili del compositore cremonese Amilcare Ponchielli.

“Siamo felici di portare un’iniziativa come questa a Cremona, una città sensibile alle proposte culturali e alla dalla grandissima tradizione musicale. Come Banca attenta al territorio, siamo consapevoli del nostro ruolo all’interno della comunità e per questo ci facciamo promotori di iniziative che vanno oltre il mondo del risparmio. Il nostro impegno nella città passa tanto dalla protezione dei patrimoni quanto dalla cultura e siamo felici di questa occasione di incontrare gli appassionati di lirica”, ha commentato Alessandro Mauri, Sales Manager di Rete Nord-Ovest di Banca Generali Private, aprendo l’evento.

