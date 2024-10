Soddisfazione da parte di Confcommercio Cremona per il sostegno ricevuto da Regione Lombardia alle attività storiche del territorio. Delle 49 che in provincia di Cremona hanno ricevuto il finanziamento, 22 sono infatti associate Confcommercio, e hanno ricevuto complessivamente 255.705 euro.

“Grazie al bando di Regione Lombardia voluto dall’Assessore Guidesi, 22 nostre aziende associate hanno ottenuto un anno fa l’importante riconoscimento di attività storica ed in questo anno hanno partecipato al bando effettuando interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, restauro e conservazione degli arredi, per affrontare due tra le più importanti sfide delle imprese: il passaggio generazionale e la digitalizzazione” commenta Andrea Badioni (Presidente Confcommercio Provincia di Cremona).

“Una vittoria per molte micro e piccole imprese cremonesi che vedono riconosciuto il loro valore economico e culturale. L’impegno verso queste attività andrà riconfermato anche nella prossima manovra di bilancio regionale, per tutelare un patrimonio collettivo e per contrastare l’impoverimento commerciale di molti centri” conclude il presidente.

