L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, manifesta la sua vicinanza agli agricoltori lombardi, costretti ad affrontare gravi difficoltà a causa del maltempo persistente che sta influenzando negativamente il settore. Le intense piogge che stanno interessando la regione impediscono le attività di svuotamento delle vasche per il contenimento dei reflui zootecnici.

“Ottobre – ha dichiarato Beduschi – è il mese in cui si eseguono tradizionalmente queste attività fondamentali nel ciclo agricolo, ma il ritardo della stagione ha lasciato il secondo raccolto di mais ancora in campo, e le recenti piogge rendono difficile prevedere quando i terreni saranno abbastanza asciutti per permettere queste operazioni”.

L’assessore Beduschi ha poi sottolineato l’importanza di tenere sotto controllo la situazione nelle prossime settimane. “Se le condizioni climatiche continueranno a impedire gli spandimenti – ha sottolineato l’assessore – valutiamo di chiedere al Ministero la possibilità di concederci una deroga alla norma sulla direttiva nitrati”.

“Sia a livello tecnico che politico – ha concluso Beduschi – sentirò le altre Regioni del bacino padano al fine di condividere una proposta. Fin da subito, comunque, monitoriamo con attenzione la situazione e restiamo pronti ad agire”.

© Riproduzione riservata