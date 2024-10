Come ogni anno, tenuto conto che nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti si verifica un’elevata affluenza di visitatori al Civico Cimitero, l’Amministrazione comunale ha definito alcune modalità di accesso per salvaguardare il patrimonio pubblico, garantire la sicurezza dei cittadini e il mantenimento del decoro che tale luogo richiede.

In preparazione dei giorni in cui si ricordano i defunti, da lunedì 21 sino a venerdì 25 ottobre è ammessa la circolazione dei veicoli all’interno del Cimitero solo dalle ore 13 alle ore 17.30 per deporre, nei pressi delle sepolture, ricordi e addobbi floreali di un certo peso e ingombro e per accompagnare persone disabili o con difficoltà a deambulare.

A garanzia della sicurezza dei visitatori, da sabato 26 ottobre sino a domenica 3 novembre ogni spazio cimiteriale dovrà essere sgomberato da qualsiasi materiale, ogni cantiere o lavoro di manutenzione dovrà essere sospeso e gli spazi interessati dalle opere in corso d’esecuzione dovranno essere ben recintati e non accessibili all’utenza.

Da domenica 27 ottobre sino a domenica 3 novembre, il Civico Cimitero resterà aperto dalle ore 8 alle ore 18 e l’Ufficio amministrativo cimiteriale sarà aperto al pubblico nella stessa fascia oraria i giorni di venerdì 1 e sabato 2 novembre.

Nella settimana che va da lunedì 28 ottobre sino a sabato 2 novembre non sarà possibile circolare all’interno del Civico Cimitero con i mezzi privati, comprese le biciclette, ad eccezione dei mezzi, muniti di permesso, adibiti al trasporto di persone disabili o con difficoltà a deambulare che potranno accedere dalle 15 alle 17.30.

