In provincia di Cremona nel 2023 sono state aggiudicate 108 gare d’appalto per lavori derivanti da fondi Pnrr, per un importo complessivo di 135 milioni di euro. Il dato è emerso nell’ambito del primo rapporto “Il mercato delle opere pubbliche per le imprese di costruzioni nelle province della Lombardia 2019-2024” voluto da Ance Lombardia e realizzato da Cresme Europa servizi.

L’indagine, prima di una serie di pubblicazioni che avrà durata pluriennale con uscite semestrali, ha l’obiettivo di monitorare il mercato delle opere pubbliche in Lombardia e, più nello specifico, di fornire un approfondimento su 100 cantieri Pnrr, distribuiti in tutte le province e di diversa tipologia di importo, dei quali verrà seguito tutto l’iter realizzativo.

Sempre secondo il rapporto nei primi sei mesi del 2024, relativamente agli importi, si osserva una crescita del 19,2% dei bandi a fronte di un calo del 43,4% per le aggiudicazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento degli importi in gara è in controtendenza con la dinamica regionale (-32,9%), nazionale (-63,9%) e della gran parte delle province lombarde. La riduzione degli importi aggiudicati invece è meno forte del dato regionale (-58,3%) e del dato nazionale (-64,1%).

Altro dato significativo che emerge dallo studio è il calo del ribasso medio di gara che è passato dal 18%, nel quadriennio 2019-2022, al 10%, nel 2023, e poi risalire al 20% nei primi sei mesi del 2024. In merito alla partecipazione al mercato, le imprese della provincia di Cremona, negli ultimi due anni e mezzo hanno vinto il 15% delle gare, corrispondenti al 16% degli importi. Parallelamente, nello stesso periodo, abbiamo assistito anche ad una riduzione dei tempi di affidamento dei lavori che sono passati da 8 mesi per i bandi antecedenti al 2019 a meno di 2 mesi nel 2023.

Passando agli impatti del Pnrr sul mercato delle opere pubbliche, in provincia di Cremona, la ricerca evidenzia come, nel periodo 2021-24, le opere Pnrr-Pnc costituiscano il 28% del totale degli importi messi a gara, il 25% in numero, determinando una crescita delle opere medie e grandi. In particolare, stando sul numero di opere, gli interventi di importo superiore a 1 milione passano da un numero medio annuo di 17 bandi, nel quadriennio 2019-2022, a 32 bandi, nel 2023, a 27 bandi nei primi sei mesi del 2024. Con riferimento, invece, all’importo è nel primo semestre 2024 che l’incidenza degli appalti superiori a 1 milione di euro supera l’80% del valore del mercato.

Significativi anche i dati del monitoraggio dei 5 cantieri Pnrr di Cremona che, considerati gli impegni contrattuali con le imprese, rappresentano un costo complessivo di 31 milioni finanziati all’87% dal Piano PNRR. Dall’indagine emerge che per queste opere i lavori sono partiti e hanno coinvolto 33 imprese partecipanti alle gare, con in media circa 2 mesi di tempo tra pubblicazione del bando e aggiudicazione e altri 2 mesi di tempo per la firma dei contratti.

Rispetto ai 5 cantieri partiti (circa 22 milioni l’importo in gara), in 2 i lavori procedono regolarmente, mentre nei restanti 3 si registrano rallentamenti dovuti a indisponibilità dei luoghi, avverse condizioni climatiche e a interferenze diverse.

“Il progetto triennale che ci vede coinvolti come sede provinciale Ance Cremona in Lombardia per la raccolta dati e la verifica dei cantieri Pnrr è un lavoro significativo che consente a noi, al sistema edile, alla Pubblica amministrazione ed ai cittadini di avere contezza della regolarità di svolgimento dei cantieri a finanziamento pubblico” commenta Carlo Paolo Beltrami, presidente di Ance Cremona.

“Le difficoltà che si possono incontrare durante lo svolgimento sono notevoli, non ultime quelle dovute ad eventi meteorologici avversi anche gravi che in questi ultimi anni provocano danni ingenti e rallentamenti nei cronoprogrammi; importante è però il controllo che il Cresme fa, con questo monitoraggio, anche sulla rete dei subappalti e dello stato avanzamento dei lavori e regolarità dei pagamenti, anche grazie alla collaborazione delle Casse Edili , delle P.A. e delle strutture Ance provinciali. Le opere che abbiamo concordato con Cresme ed Ance Lombardia di tenere monitorate per tutta la durata dei lavori sul nostro territorio ed alcune di esse anche di carattere interprovinciale , sono gli appalti di maggior importo per la nostra provincia, tra lavori di restauro, edilizia scolastica e ciclovia”.

