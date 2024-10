Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna a CremonaFiere Love GINeration (apertura dalle 18 alla 1), quest’anno alla sua seconda edizione. Il festival, dedicato ai produttori di gin e distillati italiani, offre l’opportunità di scoprire e degustare tra le migliori produzioni italiane direttamente da chi le ha ideate. Saranno presenti 24 produttori pluripremiati e oltre 120 etichette proposte.

I visitatori avranno l’opportunità di incontrare direttamente i produttori, ascoltare le loro storie, conoscere i segreti delle materie prime e dei processi di lavorazione che rendono ogni bottiglia unica. Oltre al consumo di cocktails sul posto, si potranno acquistare anche le bottiglie proprio come in una fiera.

Quest’anno la proposta musicale sarà di altissimo livello: ad animare le due serate con ritmi inconfondibili del passato e del presente ci saranno: venerdì 18 ottobre Alex Donati, con special guest Le Donatella, mentre sabato 19 ottobre spazio a Disco Radio Party.

Per cena o anche solo per uno spuntino sarà allestita un’area food, provvista di tavoli e posti a sedere, con la presenza di Food Trucks, con diverse proposte culinarie. Ci sarà anche un Corner Tattoo, che effettuerà tatuaggi live, e il Market Shop di La Barista Disoccupata, con le sue fantastiche creazioni artistiche. Non mancherà, poi, un’area Mini Club, disponibile gratuitamente dalle ore 18 alle ore 22. Il biglietto d’ingresso è acquistabile online al costo di 6 euro fino ad apertura evento oppure direttamente in cassa al costo di 10 euro.

