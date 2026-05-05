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Cronaca

Musica e solidarietà al Maristella con il concerto delle Pink Voices

L'appuntamento è per il 9 maggio alle 21 nella chiesa dell'Immacolata Concezione. Ricavato destinato al pagamento delle rette scolastiche di studenti kenyoti

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Il coro femminile delle Pink Voices terrà un concerto benefico in favore dell’Associazione Cremona for Kenya ODV sabato 9 maggio alle ore 21 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione del quartiere Maristella.

La formazione, che spesso si presta a sostenere associazioni no profit impegnate nel sociale, proporrà il proprio tradizionale repertorio pop sotto la guida di Mimma D’Avossa e con l’accompagnamento pianistico di Marco Somenzi.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato al pagamento delle rette scolastiche di studenti kenyoti, già avviati agli studi dall’Associazione cremonese, da oltre 30 anni in prima linea sul fronte della scolarizzazione in luoghi come il Kenya, dove la povertà non consente, diversamente, alcun tipo di sbocco per i giovani e i giovanissimi.

L’ingresso sarà ad offerta libera.

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