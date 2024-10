Lunedì 21 ottobre, alle ore 10, si terrà la prima dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze del Civico Cimitero di Cremona (ingresso da via dei Cipressi). Interverranno: Paolo Carletti (Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali), Paolo Viani (Dirigente del Settore Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica del Comune di Cremona), Rachele Donati De Conti (Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Cremona), Rosangela Locatelli (Presidente di So.Crem Cremona Società per la Cremazione) e Carlo Mancini (Responsabile della Direzione Logistica e Patrimonio di AEM Cremona S.p.A.).

A ridosso della commemorazione dei defunti, avviene l’avvio effettivo delle operazioni di dispersione delle ceneri con cui si attiva di fatto il Giardino delle Rimembranze. Uno spazio riservato e dedicato nel cortile interno del necrosilo “multipiano” nelle vicinanze dell’ingresso pedonale da via dei Cipressi, uno spazio in cui le famiglie potranno dare seguito alla volontà dei loro cari, disperdere personalmente, o con il supporto di un operatore, le ceneri dei propri congiunti e soffermarsi per un momento di saluto.

