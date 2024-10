Ecco i dieci nuovi professionisti delle biciclette della Bike Academy. A loro sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso di formazione per esperti del “mondo bike”, fortemente voluto e finanziato dalla Camera di Commercio di Cremona con il coinvolgimento del Consorzio Sol.Co Cremona, Confartigianato Imprese Cremona e Mestieri Lombardia Cremona e in sinergia con Comune di Cremona, Punto Impresa Digitale e Cooperativa Cosper.

E per un corso che si chiude ce n’è uno che si apre. In occasione della consegna degli attestati, infatti, è stata annunciata la seconda edizione: si terrà nel mese di dicembre, e durerà sempre 60 ore più 8 ore sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

La parte pratica verrà svolta, come per la prima edizione, alla Ciclofficina La Gare des Gars della Cooperativa Cosper. Confermati i docenti Enrico Allevi e Mattia Cozzini, rispettivamente responsabile e referente per la formazione sulla sicurezza di Confartigianato Cremona, Matteo Zazzera, consulente sportivo e team manager di diverse squadre di ciclismo, Claudio Bassi, tra i fondatori del movimento dei bike messenger in Italia, Roberto D’Anna, titolare di un’officina specializzata nella riparazione e costruzione di bici da corsa.

Il programma prevede moduli su: genesi della bicicletta, studio e analisi dei materiali, trasmissione e altri elementi della bicicletta, come attrezzare un’officina per biciclette ed e-bike e come gestire rifiuti e materiali pericolosi.

Dieci i posti disponibili, di cui cinque riservati a disoccupati. Per potersi candidare, occorre scrivere una mail a cremona@mestierilombardia.it oppure compilare il modulo online al seguente link: https://forms.office.com/e/r6tQ4VSkau. Il corso è gratuito.

“Le emozioni e le sensazioni vissute durante il corso – il commento di Ilyas, uno degli allievi – sono state molto positive. Bravi i docenti che hanno saputo mettere a proprio agio un gruppo di sconosciuti. Abbiamo potuto apprendere molto grazie alle lezioni pratiche. Un grazie agli organizzatori per questa iniziativa che spero possa continuare nel tempo, ora ho qualche amico in più appassionato di bici come me”. “Credo che questo corso – continua Mattia, un altro studente uscente – sia un ottimo punto di partenza per chi avesse voglia di approcciarsi al mondo della Bike Economy, un settore in forte crescita in Italia negli ultimi anni. Sono grato di essere stato selezionato e avere avuto modo di frequentare questo modulo che mi ha insegnato davvero molto. Spero che ci sarà la volontà da parte degli enti interessati di portare avanti questa iniziativa e di darci la possibilità di seguire dei corsi progrediti, per poter acquisire le competenze adatte e specifiche per investire in questo settore”.

Il percorso formativo è sostenuto anche dal progetto ‘Cremona Include’, che vede il Comune di Cremona (capofila) e un partenariato composto da Comune di Cremona, Mestieri Lombardia – sede di Cremona, Consorzio Solco Cremona e Azienda sociale del Cremonese, ed è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili.

