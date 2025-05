Venerdì 16 maggio, con inizio alle ore 15:30 alla Fondazione La Pace di Cremona (via Massarotti 49), si svolgerà una conferenza, aperta al pubblico, per ricordare le figure di due protagonisti dell’arte cremonese del secolo scorso: “Piero Ferraroni fece in Cremona. Col padre Arturo mirabili scultori cremonesi. Le opere della Cappella della Pace”.

La relazione sarà tenuta dallo storico dell’arte prof. Roberto Bona, profondo conoscitore della feconda opera dei due scultori. Nell’occasione porrà l’accento sulle due opere presenti nella cappella della Pace, ossia l’altare e il crocifisso. Il monumentale altare costituisce il traguardo finale di un percorso durante il quale Piero Ferraroni ha realizzato altri altari presenti in chiese della diocesi di Cremona.

L’incontro sarà concluso da un concerto nel corso del quale si esibirà un quartetto d’archi formato da studenti della scuola di liuteria di Cremona, così composto: ai violini Jieun Kim, Lauriana Didiliuc; alla viola Clara Albergati; al violoncello Natalia Revelo. Musiche di Goran Bregović, Yann Tiersen, Karl Jenkins, Nino Rota, Carlos Gardel.

