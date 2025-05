I militari dell’operazione Strade Sicure, qualora Cremona ottenesse di prendervi parte, saranno schierati nella stazione ferroviaria di Cremona. In Lombardia già in molte altre città si avvalgono dell’impiego delle Forze Armate per la vigilanza di particolari luoghi sensibili. Se da un lato l’opinione pubblica sembra essere soddisfatta della decisione, non mancano le perplessità.

“La soluzione non saprei, può darsi di sì, però dipende da cosa mettono e che poteri gli danno, possono arrestare le persone?” si domanda un cittadino.

“Io penso che sia una buona cosa, perché spesso prendo gli autobus e ci sono situazioni di pericolo, per cui la vedo una buona cosa. Vedo che in altre stazioni, Piacenza, Brescia c’è da tanto tempo e anche qui a Cremona serve” racconta un frequentatore della stazione.

Secondo alcuni, l’esercito andrebbe utilizzato altrove: “L’esercito? Penso che ci siano già abbastanza vigili, carabinieri e polizia, mi sembra una cosa un po’ esagerata, una cosa da guerra”.

