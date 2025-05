Si terrà venerdì 16 maggio alle 17:30 il quarto incontro culturale tenuto da alcuni studenti del Liceo Classico Daniele Manin di Cremona al Piccolo Caffè Torriani, caffè letterario e inclusivo. Il tema sarà la lotta contro la violenza di genere.

L’iniziativa nasce da un’idea della Docente di Storia e Filosofia Barbara Zagni che, in collaborazione con Don Roberto Musa, cappellano del carcere, ha coinvolto due classi del Liceo Daniele Manin in un progetto culturale dal forte impatto umano e sociale. Un percorso che ha come protagonisti attivi gli studenti. I ragazzi hanno consultato fonti e documenti, hanno coinvolto un’associazione per confrontarsi con il tema della violenza di genere e la realtà.

L’incontro del 16 maggio sarà un momento di riflessione condivisa, aperto alla cittadinanza. Il tutto avrà inizio con una presentazione della tematica, a partire da alcune riflessioni tratte da un testo, per poi sviluppare brevi interventi curati dagli studenti, in un contesto accogliente e significativo come il Piccolo Caffè Torriani, simbolo concreto di rinascita, collaborazione e speranza.

La lotta contro la violenza di genere inizia anche così: con una voce che si innalza, con un confronto sincero, con una comunità che collabora e si prende cura di ciò che conta davvero.

© Riproduzione riservata