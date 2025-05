A Castelvetro, donazione di un privato (nello specifico Emanuela Pontevichi) di un defibrillatore per tutta la cittadinanza: il mezzo salvavita -a disposizione di tutti-si trova in via Parigi. Nella donazione è stata anche compresa anche la formazione di personale in grado di manovrare e usare il defibrillatore. Ogni anno in Europa si verificano circa 400mila arresti cardiaci, di cui 60mila in Italia. Purtroppo si stima che solo nel 58% dei casi chi assiste intervenga con le manovre salvavita, ovvero massaggio cardiaco e ventilazioni, e nel 28% dei casi con il defibrillatore. Eppure, anche l’intervento di un semplice cittadino può davvero fare la differenza, aumentando notevolmente la speranza di sopravvivenza di chi necessita di essere rianimato.

