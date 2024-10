Prima Assemblea dopo le elezioni della lista Fare nuova Cremona attiva che ha sostenuto Andrea Virgilio nella candidatura a sindaco. Il primo cittadino è intervenuto nella sede del Civico 81 per fare il punto dal suo insediamento. Presenti anche i due assessori Luca Zanacchi e Francesca Romagnoli.

“Ci sono i consiglieri di fare nuova e ci sono tutti i soci di fare nuova che da sempre sostengono l’impegno per la città e per la nostra Comunità” racconta Francesca Romagnoli, vicesindaco di Cremona. “E quest’anno sono 10 anni di fare nuova’”

Così come conferma Enrico Manfredini vice presidente: “La nostra associazione è nata proprio 10 anni fa in occasione della presentazione della candidatura di Gianluca Galimberti, però, lo spirito rimane quello, nonostante siano passati 10 anni. Nel senso che per noi è fondamentale l’ con le persone, tenere le relazioni, avere questa costante Relazione con le persone del territorio, questo è il nostro obiettivo e in questi anni abbiamo cercato di portare avanti questo tema”.

Per il sindaco Andrea Virgilio “un momento importante perché dopo tutto il management iniziale della della giunta e della formazione, adesso abbiamo approvato le linee di mandato. Diventa fondamentale avere i momenti di confronto con quelle forze della maggioranza che che ci hanno sostenuto e che ci devono sollecitare anche rispetto alla coerenza con gli impegni che abbiamo preso con i cittadini. Credo che sarà importante capire da questa lista quali sono le priorità, i punti programmatici sono tanti, sono plurali, è importante capire, rispetto a ciascuna componente della maggioranza, quelle che possono essere i punti più delicati”.

© Riproduzione riservata