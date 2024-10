Cresce ancora il livello del fiume Po che ora si attesta a +1.12 sopra lo zero idrometrico.

Le acque del grande fiume scorrono con una forza che fa paura contro i pilastri del ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro: la piena è attesa domani, domenica, ma secondo l’Aipo la massima crescita dovrebbe essere di un metro circa, quindi non dovrebbe essere una soglia di criticità estrema.

Nel pomeriggio un sopralluogo degli organizzatori della Maratonina di Cremona, che si corre domani, per capire se deviare o meno il percorso dei 3mila atleti. Presente anche l’assessore Luca Zanacchi: la decisione è stata quella di non deviare il percorso originale perchè -secondo gli esperti-non dovrebbero esserci pericoli o ostacoli lungo la strada. Intanto è stata chiusa la parte di argine Lungo Po dal ponte in ferro verso la Bissolati e il Flora.

Cristina Coppola

