La Lega di Cremona con il consigliere comunale Jane Alquati ha presentato un’interrogazione al sindaco Virgilio, al presidente del consiglio comunale Pizzetti e agli assessori competenti sulle case Erp (edilizia residenziale pubblica) di via Giuseppina 6/b. Alquati ricorda come il Comune di Cremona a giugno 2022 abbia stanziato € 990.000 per interventi di manutenzione straordinaria per quegli alloggi ma a oggi permangono molte criticità in quelle case, “I serramenti non sono ancora stati sostituiti e i condomini temono di dover affrontare un ulteriore inverno con i vecchi infissi danneggiati, la passerella pedonale non è ancora stata abbattuta e da ottobre 2022 è diventata ancora più

pericolosa con ripetute cadute di calcinacci ed il corrimano instabile e danneggiato e permangono gli scheletri dei precedenti garage che sono diventati anche deposito di rifiuti ingombranti”).

Alquati chiede quali azioni si intendano intraprendere e quali siano le tempistiche programmate.

© Riproduzione riservata