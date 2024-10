“Accogliamo positivamente le parole dell’assessore regionale Alessandro Beduschi, che fa propria un’istanza che come Coldiretti abbiamo sollecitato visto le continue e abbondanti piogge che stanno ostacolando il lavoro degli agricoltori”. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in merito alle parole dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia che ha annunciato, stante il proseguimento del maltempo, di valutare di sentire le altre Regioni del bacino padano per avanzare al ministero una proposta condivisa di richiesta di deroga alla direttiva nitrati e consentire così la possibilità di proseguire le operazioni di spandimento.

A causa delle condizioni meteo avverse, spiega la Coldiretti Lombardia, i terreni sono allagati. Ciò rende impossibile agli agricoltori entrare in campo e portare a termine le operazioni che vanno fatte in questo periodo, dalla raccolta di colture ancora in campo come ad esempio il riso, fino appunto alla possibilità di distribuire i reflui zootecnici.

