Ultimo atto prima della partenza per la Mezza Maratona di Cremona, la consegna dei pettorali ai top runner che animeranno le prime posizioni della ventitreesima edizione insieme agli oltre 3000 partecipanti attesi al via in una giornata condizionata dall’incognita meteo.

Tra gli italiani ci saranno atleti come Marco Moletto specialista nella corsa in montagna e tesserato per l’Atletica Saluzzo che correrà la mezza e i due giovanissimi atleti Kenyani, Stephen Mwangi Njeri e Shadrack Kipkurui Kenduiywo. Ma anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, che correrà la 10 chilometri, e l’assessore allo sport Luca Zanacchi in gara per la 21 con indosso la maglia di AISLA.

In gara anche due atleti olimpici reduci da Parigi 2024, Riccardo Orsoni che marcerà la 21k e Giacomo Gentili, medaglia d’argento nel quattro di coppia, con lui, nella 10 km anche il campione olimpico di Sidney 2000 Simone Raineri.

Alla consegna dei pettorali all’Hotel Impero, sono intervenuti oltre a sponsor e organizzatori anche il presidente della Baldesio, Alberto Guadagnoli, che ha messo in palio un premio per il primo cremonese e la prima cremonese che taglieranno il traguardo del terzo chilometro posto davanti alla Baldesio (ma che dovranno completare l’intero percorso) e il dott. Alberto Bonvecchio di AIDO e il Commissario Guarneri della Polizia Locale di Cremona.

Cristina Coppola

