La talentuosa vitalità dei giovani musicisti di Agon Ensemble ha conquistato il pubblico di Cremona sabato sera in Auditorium nell’evento “Sinfonia Concertante” che ha portato in scena sul finale anche i rinomati solisti Marc Bouchkov e Alfredo Zamarra.

Il concerto è inserito nel progetto di residenza artistica promosso per il terzo anno consecutivo con Agon Ensemble all’interno di STRADIVARIfestival e stavolta è stato anche l’occasione per ricordare il clarinettista cremonese Mauro Moruzzi nel venticinquesimo anniversario della scomparsa. La compagine è infatti stata fondata dal figlio Martino che si è ispirato a un progetto del padre, valorizzando i giovani talenti dell’archetto all’insegna della multiculturalità e della sperimentazione; nell’organico elementi provenienti da tutta Europa, incluso il violoncellista Marco Mauro l’altro figlio di Moruzzi, mentre in repertorio pezzi classici e brani di autori contemporanei magari da riscoprire.

In programma per il concerto cremonese note recenti di Shaw e Montgomery che hanno sorpreso positivamente la platea, accanto a pagine di Boulogne e Mehmari. Dopo l’intervallo, spazio ad una gemma della classica: la Sinfonia Concertante eseguita insieme ai solisti Bouchkov e Zamarra.

STRADIVARIfestival, promosso da Unomedia e Museo del Violino con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, tornerà a novembre e dicembre con altri concerti.

Federica Priori

