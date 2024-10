Il 29 ottobre alle 17.30, presso la storica sede di Confcommercio Provincia di Cremona a Palazzo Vidoni, si terrà l‘evento Agenti di Commercio: l’evoluzione della professione e gli accordi economici collettivi, un’importante occasione formativa e di confronto per tutti gli Agenti di Commercio, associati e non, della provincia.

L’incontro, organizzato dal gruppo Agenti di Commercio Fnaarc Cremona, sarà moderato da Dino Barbieri, presidente Fnaarc Confcommercio provincia di Cremona, e offrirà una panoramica aggiornata sulle principali sfide e opportunità del settore.

Tra i relatori: Alberto Petranzan, presidente nazionale Fnaarc, che interverrà sul tema centrale dell’evoluzione della professione e gli accordi economici collettivi; avv. Agostino Petriello, consulente legale nazionale Fnaarc, che illustrerà le conseguenze legali del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita; Andrea Tadioli, digital developer di Seidigitale.com, che tratterà il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore, con un focus su come sfruttare le potenzialità dell’AI, sfatando il mito che questa possa sostituire la figura dell’agente di commercio.

Saranno inoltre presenti Pietro Coletti, segretario generale nazionale Fnaarc, Andrea Badioni, presidente Confcommercio provincia di Cremona, e Stefano Anceschi, direttore Confcommercio provincia di Cremona.

Dino Barbieri, promotore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza dell’incontro: “Questo evento vuole offrire agli Agenti di Commercio della nostra provincia gli strumenti e le informazioni necessarie per affrontare le sfide future. È un’opportunità unica per aggiornarsi e creare una rete di contatti utili”. L’evento si concluderà con un aperitivo di networking, durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi in modo informale con i relatori e colleghi del settore. La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni e maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria Fnaarc Cremona al numero 0372.567626

