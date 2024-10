Lutto nel clero cremonese per l’improvvisa morte di don Emilio Garattini, parroco di Pieve d’Olmi. Il corpo senza vita del sacerdote, classe 1950, è stato ritrovato senza vita la mattina di lunedì 21 ottobre in oratorio, dove sarebbe morto la sera precedente probabilmente a seguito di un malore.

Ad allarmare i fedeli il fatto che don Garattini non fosse in chiesa per la Messa mattutina delle 8.30. È quindi scattato l’allarme e le ricerche a casa e in oratorio, trovato aperto e con le luci ancora accese e il corpo senza vita del parroco. Non ancora fissata la data dei funerali.

Originario di Soncino, è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1974. Ha iniziato il proprio ministero come prete novello a Soresina (1974-1976) e successivamente a Romanengo (1976-1985). Nel 1985 è stato nominato parroco di San Latino, incarico cui dal 1987 ha unito anche quello di parroco di Gombito. Nel 2003 è diventato parroco di Pieve d’Olmi. Tra il 2016 e il 2017 era stato amministratore parrocchiale di Isola Pescaroli.

Tra i suoi incarichi pastorali anche quello di consigliere ecclesiastico di Coldiretti Cremona dal 2007 al 2017 e di nuovo dal 2020.

© Riproduzione riservata