Russia, la moglie di Navalny sfida Putin: “Mi candiderò alle presidenziali”

Yulia Navalnaya intende sfidare Vladimir Putin e diventare prossimo presidente della Russia. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista alla Bbc. Nel lanciare Patriot, il libro di memorie che suo marito Alexei Navalny stava scrivendo prima di morire, Yulia ha ribadito i suoi piani di continuare la sua lotta per la democrazia. Quando sarà il momento giusto, “parteciperò alle elezioni come candidata. Il mio avversario politico è Vladimir Putin. E farò di tutto per far cadere il suo regime il prima possibile”, ha detto la vedova del defunto leader dell’opposizione russa.

Navalnaya, attualmente in esilio, sa che rischia l’arresto se torna a casa mentre Putin è ancora al potere, ma non ha abbandonato il piano, condiviso con suo marito, di lottare per la democrazia in Russia e continua a credere che ci sarà la possibilità di tenere elezioni libere e giuste.

Navalny è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok nel 2020. Fu trasportato in Germania per cure e la cancelliera tedesca Angela Merkel tedesco pretese risposte dal regime di Putin. Mentre era in convalescenza, iniziò a scrivere le sue memorie.

Alexei e Yulia sono tornati in Russia nel gennaio 2021, dove lui è stato arrestato dopo l’atterraggio. Molti si chiedono perché siano tornati. “Non poteva esserci alcuna discussione. Dovevi solo sostenerlo. Sapevo che voleva tornare in Russia. Sapevo che voleva stare con i suoi sostenitori, voleva essere un esempio per tutte queste persone con il suo coraggio e la sua audacia per mostrare alla gente che non c’è bisogno di avere paura di questo dittatore. Non ho mai lasciato che il mio cervello pensasse che potesse essere ucciso… abbiamo vissuto questa vita per decenni e si tratta di condividere queste difficoltà, di condividere queste opinioni. Di sostenerlo”, ha raccontato.

Dopo la sua incarcerazione, Navalny ha continuato il suo libro con annotazioni di appunti, post sui social media e diari di prigione, pubblicati per la prima volta. Parte dei suoi scritti è stata confiscata dalle autorità carcerarie.

Navalny ha trascorso 295 giorni in isolamento. “Di solito, la prassi normale è l’esilio per sole due settimane ed è la punizione più severa. Mio marito ci ha trascorso quasi un anno”, ha detto Yulia, aggiungendo che le è stato impedito di visitare o parlare con il marito per due anni prima che morisse. Alexei è stato torturato, lasciato a digiuno e tenuto in “condizioni orribili”, ha raccontato.

Navalny è morto lo scorso 16 febbraio in un carcere russo in Siberia, in circostanze tuttora poco chiare. I russi sostengono che il decesso sia stato per cause naturali. Yulia ritiene che il presidente Putin abbia ordinato l’omicidio, ma afferma di non aver mai temuto che lui potesse essere davvero distrutto dal regime. “Sono assolutamente convinta che sia questo il motivo per cui alla fine hanno deciso di ucciderlo. Perché hanno capito che non si sarebbe mai arreso”.

Anche il giorno prima di morire, quando è comparso in tribunale, Navalny fu filmato mentre scherzava con il giudice. Secondo Yulia la risata era il suo “superpotere”. “Lui rideva davvero, veramente di questo regime e di Vladimir Putin. Ecco perché Vladimir Putin lo odiava così tanto”.