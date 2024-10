Si è parlato di quanto realizzato negli ultimi anni nell’incontro di questa mattina nel ridotto del teatro Ponchielli, organizzato da A2A come tappa di presentazione nei territori del primo Bilancio di sostenibilità territoriale del sud Lombardia.

Futuro del termovalorizzatore, implementazione del teleriscaldamento, eventuale riproposizione dell’impianto di biometano ai confini con Gerre, sono i temi che negli ultimi mesi hanno infiammato la politica locale dopo le dichiarazioni del sindaco Andrea Virgilio, presente questa mattina all’incontro, ma sono stati trattati solo tangenzialmente nell’ambito di una programmazione che vede A2A impegnata nel continuo efficientamento degli impianti volti al recupero della materia. Non si è parlato, ad esempio, dell’esito della Conferenza dei Servizi che ha bocciato l’impianto di biometano progettato da A2A a fianco del termovalorizzatore, il più importante progetto che la multiutility aveva inserito per la transizione energetica in città e rimasto ad ora lettera morta.

Presenti il manager Lorenzo Giussani, Direttore Strategy & Growth di A2A, Giorgio Bontempi, Presidente della Fondazione LGH e Andrea Barbabella, Responsabile Area Clima ed energia di Susdef e coordinatore di Italy for Climate.

“Con oltre 170 milioni di euro di valore economico distribuito e 93 milioni dedicati ad investimenti infrastrutturali stiamo supportando la transizione ecologica di questo territorio attraverso progetti concreti e servizi per la comunità”, ha dichiarato Giussani. “Nel corso dell’anno abbiamo mantenuto l’obiettivo 0% di rifiuti conferiti in discarica ed efficientato i nostri impianti”.

Nel Sud Lombardia, A2A offe una serie di servizi ai 122 Comuni in cui opera, impegnandosi nella transizione ecologica, con attività per l’illuminazione pubblica, progetti di e-mobility, gestione dei rifiuti attraverso Aprica. Nel corso del 2023 è stato generato un valore economico complessivo di 173 milioni di euro e ulteriori 93 milioni sono stati destinati agli investimenti infrastrutturali.

Per quanto riguarda l’economia circolare, nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia sono state raccolte complessivamente 193mila tonnellate di rifiuti, di cui oltre 150mila derivanti dalla raccolta differenziata. Nel 2023 è stato confermato il risultato dell’azzeramento del ricorso alla discarica (superando il target europeo che stabilisce di non superare il 10% al 2035): il 79% dei rifiuti urbani è stato infatti avviato a recupero di materia, il restante 21% ha generato energia elettrica e termica grazie alla valorizzazione energetica.

Tra i progetti conclusi lo scorso anno l’upgrading dell’impianto Biofor di Castelleone, convertito alla produzione di biometano, con un processo che genera 5,2 milioni di metri cubi ogni anno – pari al fabbisogno di circa 5.000 famiglie – e 95 kton di digestato che, utilizzato in sostituzione dei fertilizzanti chimici, contribuisce a ridurne l’impiego.

Presso l’impianto di essiccazione dei fanghi di Corteolona è stata avviata l’integrazione di una sezione di produzione di biometano tramite digestione anaerobica, che produrrà circa 4 milioni di metri cubi di biogas all’anno: di questi 2 milioni saranno convertiti in biometano per alimentare parte del parco auto del Gruppo mentre la quota restante destinata alla generazione di energia elettrica.

A2A gestisce le reti del teleriscaldamento nei Comuni di Cremona, Crema e Lodi servendo oltre 42.000 appartamenti equivalenti ed evitando l’emissione di 21.500 tonnellate di CO2, attraverso una rete di 116

km. Il Gruppo inoltre ha introdotto un software in grado di prevedere il carico energetico e ottimizzarne il mix produttivo, già operativo a Cremona e attivo a Crema entro la fine del 2024.

Le centrali termoelettriche di Sermide e Ponti sul Mincio – dotate di tecnologie sempre più avanzate per la riduzione delle emissioni – hanno generato nel 2023 1.525 GWh di energia.

Lo scorso anno A2A ha attivato 217 fornitori, di cui l’80% costituito da micro o piccole imprese, contribuendo al rafforzamento del tessuto economico locale. Un impegno che si traduce in 55,2 milioni di euro di ordini in forniture.

Con il lancio di “A2A Life Caring”, un piano di sostegno alla genitorialità, e la certificazione “Best HR Team 2023”, la Società – che nel 2023 ha erogato oltre 28.000 ore di formazione – ha dimostrato la sua attenzione per favorire un ambiente lavorativo inclusivo e attento alle esigenze dei dipendenti.

Durante l’anno sono stati organizzati tavoli di lavoro periodici con il Comune di Cremona, coinvolgendo gli stakeholder su temi cruciali come l’efficienza energetica e il fotovoltaico, e promossi programmi di educazione alla sostenibilità che hanno visto la partecipazione di 17.000 studenti.

Nell’ambito dei Forum “Territori sostenibili: un’impresa comune”, in collaborazione con The European House Ambrosetti, la presentazione del Bilancio a Cremona è stata preceduta da due tavoli di lavoro con gli stakeholder territoriali, incentrati rispettivamente su biodiversità e compliance ESG per la catena del valore. I partecipanti hanno discusso per identificare azioni collettive che accelerino la transizione sostenibile delle aziende locali e che aumentino la consapevolezza e la sensibilità delle comunità locali su biodiversità e cambiamento climatico. (gb)

