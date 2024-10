Ha violato più volte la misura di affidamento in prova: per questo un uomo di 37 anni, con diversi precedenti penali, è stato arrestato e accompagnato in carcere nel pomeriggio del 21 ottobre. Ad eseguire l’ordine di carcerazione per l’aggravamento alla misura alternativa, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Varese, sono stati i Carabinieri di Castelleone.

L’uomo era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali presso una comunità terapeutica ubicata in Castelleone a seguito di condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento scaturisce dalle ripetute violazioni alle prescrizioni poste in essere all’interno della struttura terapeutica opportunamente documentate e refertate all’Autorità Giudiziaria che ha emesso l’ordine di carcerazione.

