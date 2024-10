È trascorsa qualche settimana dal 9 settembre, data in cui una partecipata celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Napolioni e a seguire la piantumazione di due viti in giardino simbolo dei cammini che si intrecciano, ha sancito il passaggio di testimone fra il rettore uscente del Seminario Vescovile di Cremona don Marco D’Agostino e il nuovo rettore don Federico Celini. Ora il sacerdote ha effettivamente iniziato a guidare la comunità, composta da 12 seminaristi residenti che frequentano gli studi teologici a Brescia in un percorso verso l’ordinazione lungo 7 anni.

Don Celini si approccia all’incarico dopo una fruttuosa esperienza come incaricato diocesano per la pastorale ecumenica e il dialogo interreligioso. La sua visione del nuovo ruolo include tre parole chiave: formazione, famiglia, esplorazione. Sono svariate le realtà che popolano la struttura di via Milano e possono coesistere in un dialogo fecondo -spiega il sacerdote- affrontando il reciproco cammino con responsabilità.

