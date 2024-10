Steve Bannon scarcerato martedì prossimo: il guru di Trump sarà libero prima delle elezioni

(Adnkronos) – Steve Bannon, il guru dell’estrema destra Usa trumpiana, sarà scarcerato il prossimo martedì, quando avrà scontato i 120 giorni di prigione per essersi rifiutato di testimoniare di fronte al Congresso sulll’assalto a Capitol Hill.

L’ex stratega di Donald Trump, sarà quindi libero di riprendere il suo incendiario podcast “War Room”, che durante la sua detenzione ha continuato ad andare in onda senza di lui, negli ultimi giorni della campagna elettorale prima del voto del 5 novembre.

I suoi avvocati avevano chiesto che a Bannon fosse concesso di scontare gli ultimi giorni della sua pena ai domiciliari, ma il Bureau of Prison ha inviato loro una lettera in cui si conferma la data originaria, il 29 ottobre, della scarcerazione, affermando che non vengono concessi i domiciliari per periodi inferiori ai 30 giorni. Durante i suoi tre mesi nel penitenziario federale di Danbury, Bannon ha lavorato nella biblioteca della prigione.