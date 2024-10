Concluso il cantiere che ha interessato la messa in sicurezza del Cavo Cerca nel tratto compreso tra le vie Persico e del Macello e la riapertura alla circolazione stradale via dell’Annona, in corrispondenza dei tratti della via che interessati dal primo lotto dei lavori di messa in sicurezza, dopo il periodo di assestamento, vengono ora realizzate le asfaltature definitive.

A partire da domani, martedì 23 ottobre, via dell’Annona sarà infatti interessata dall’asfaltatura tra la rotatoria di via Mantova (compresa) e l’incrocio con via Lucchini, nonché il tratto in corrispondenza dell’incrocio con via del Macello.

Gli interventi potranno causare alcuni disagi alla circolazione a causa della necessità di istituire un senso unico alternato su via dell’Annona, oltre che la modifica temporanea della rotatoria di via Mantova. Sarà in ogni caso sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali.

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori si protrarranno per circa cinque giorni. L’intervento è realizzato per conto AEM Cremona in base alle disposizioni impartite da Comune.

