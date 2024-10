“Esercizio molesto dell’accattonaggio”, con questa motivazione i Carabinieri di Cremona hanno denunciato sette persone tra uomini e donne straniere, tra i 18 anni e i 32 anni, senza fissa dimora, alcune delle quali con precedenti di polizia a carico.

La mattina del 19 ottobre, verso le 10.30, le pattuglie della Radiomobile sono state inviate alla Fiera di Cà de Somenzi dove era in corso la manifestazione “PetsFestival” perché erano state segnalate diverse persone che, all’interno dei padiglioni, chiedevano del denaro ai visitatori mostrando badge e fogli che facevano pensare alla loro appartenenza ad inseistenti associazioni di volontariato e a favore di persone disabili.

Sul posto, hanno individuato sette persone che potevano essere quelle segnalate e che sono state identificate. Due di loro erano in possesso di badge riferibili a pseudo associazioni di carattere umanitario e di fogli di carta relativi a dei centri per disabili. I militari hanno verificato che fino a quel momento nessuno aveva consegnato loro dei soldi. I sette sono stati accompagnati presso la caserma Sanata Lucia e denunciati per esercizio molesto dell’accattonaggio.

