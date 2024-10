Le vetrine vuote occupate un tempo da Arredamenti Vaccari in via Manzoni saranno presto riaperte da un nuovo ristorante che coniugherà la cucina tradizionale cremonese con una cucina più innovativa. Lo chef è un giovane cremonese, classe 1990, che ha fatto molta esperienza fuori città per poi tornare e avere un suo ristorante in centro a Cremona. Esternamente c’è un cartello con la scritta “cercasi personale”, dunque l’apertura potrebbe già essere nei primi giorni di dicembre.

