Ue, progetti ambientali da 380 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Commissione Europea a oltre 380 milioni di euro per a 133 nuovi progetti nell’ambito del programma LIFE per l’ambiente e il clima. La somma stanziata è oltre la metà del fabbisogno totale di investimenti di 574 milioni di euro previsti per questi progetti. Il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariato pubblico-privato, imprese e organizzazioni della società civile. I progetti LIFE contribuiscono al conseguimento dell’ampia gamma di obiettivi climatici, energetici e ambientali del Green Deal, compreso l’obiettivo di rendere l’Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050. Le iniziative finanziate riguardano tra l’altro l’economia circolare, la riduzione dell’uso dell’acqua, e la lotta all’inquinamento atmosferico e acustico. Tra i progetti selezionati, un finanziamento da 7,5 milioni di euro per riciclare la grafite dai rifiuti di batterie in Italia. In 32 anni, il programma LIFE ha cofinanziato oltre 6 mila iniziative per l’ambiente e il clima in tutta l’Unione Europea e nei paesi associati. La Commissione ha aumentato i finanziamenti per il programma LIFE di quasi il 60% per il periodo 2021-2027, e sono attualmente pari a oltre 5,4 miliardi di euro.

col/gtr