Castelverde è un paese che legge molto, tanto che si è classificato sesto su scala nazionale vincendo circa 20mila euro. “Abbiamo vinto il bando del Centro Europeo per la lettura e per il Libro di Roma”, afferma con soddisfazione l’assessore Fabio Amadini. “Con questi soldi porteremo la biblioteca all’esterno, con mezzi meccanici, con mezzi tecnologici, con varie possibilità di portare il libro sul nostro territorio nelle varie frazioni”.

Insomma si sta organizzando una biblioteca viaggiante, ma il paese alle porte di Cremona ha vinto anche un altro bando di Regione Lombardia di quasi 7000 euro e oggi, venerdi 25 ottobre, si svolgerà il primo di quattro incontri con ospite la vincitrice del Premio Bancarella 2024, Aurora Tamigio.

È la bibliotecaria Francesca Lenti a spiegare che a Castelverde “tutti leggono tanto, abbiamo un’utenza di bambini che leggono per lo più libri illustrati o comunque narrativa per bambini. Ma anche un’utenza adulta che legge romanzi. Abbiamo anche una piccola percentuale di utenza, sempre nella fascia adulta, che legge saggi”.

La biblioteca ha circa 18.000 volumi, di recente si è arricchita grazie alla donazione di Rita Barbisotti, ex direttrice della biblioteca statale.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata