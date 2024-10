Chiara Ferragni avrebbe una nuova fiamma. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, l’influencer cremonese si sarebbe avvicinata a Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, erede del gruppo Pirelli. Dopo la rottura con Silvio Campara, ceo di un’azienda di moda, la Ferragni avrebbe trovato un’amicizia speciale con il figlio dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. Giovanni Tronchetti Provera è separato dalla prima moglie Nicole da cui ha tre figli che frequenterebbero la stessa prestigiosa scuola dei figli di Ferragni. I due dopo un incontro casuale estivo a Ibiza avrebbero iniziato a conoscersi meglio.

Nato nel 1983 a Milano, il giovane è laureato in Business Management nella London English School nel 2008 e nel 2023 viene nominato executive vice president Prestige and Motorsport e Sustainability and New Mobility. I due avrebbero cenato in un ristorante milanese in cui lui avrebbe riservato buona parte del locale per evitare paparazzati. Ora la notizia gira su tutti i siti di gossip e non solo, compreso Dagospia.

Dal punto di vista societario, la società “Fenice”, a cui fanno a capo i marchi del gruppo Ferragni, avrà un nuovo amministratore unico. L’attuale AD Chiara Ferragni (azionista con il 32,5%) e il presidente Paolo Barletta (40%), rende noto il Corriere della Sera, lasceranno la gestione a Claudio Calabi, un manager, con una notevole esperienza di rilanci aziendali, avrà l’obiettivo di rimettere in carreggiata l’azienda dopo il caso Balocco.

© Riproduzione riservata