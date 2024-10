Si è conclusa oggi, presso la sede di Ance Cremona, la quindicesima edizione della Giornata Sicurezza Cantieri, un appuntamento annuale volto a promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri e l’innovazione nelle metodologie di prevenzione degli infortuni nel settore edile. Il tema principale di quest’anno è stato Lavoro Sano e Sicuro nell’Era Digitale, con un focus sugli strumenti digitali e sull’utilizzo dei dati per garantire condizioni lavorative più sicure ed efficienti.

L’iniziativa, nata nel 2010, vede l’affiatata collaborazione tra Associazione Costruttori Ance Cremona egli Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali) della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ance Lombardia, Inail Cremona, Ats Val Padana, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova-Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese-C.P.T., Cassa Edile di Cremona, R.L.S.T Cremona e quest’anno ha ottenuto il Patrocinio della Prefettura di Cremona, del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona , della Direzione Regionale Lombardia Inail, dell’Ats Val Padana, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Ance Lombardia.

Partecipanti all’evento 170, tra cui imprenditori e dipendenti del settore delle costruzioni, tecnici comunali e di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti, funzionari ATS, Coordinatori sicurezza cantieri e operatori del Sindacato che hanno seguito i lavori in presenza.

Gli Ordini Professionali hanno riconosciuto ai propri iscritti i crediti formativi e grazie alla collaborazione della Scuola Edile Cremonese – C.P.T., la partecipazione alla giornata formativa è stata valevole quale Aggiornamento Coordinatori Sicurezza e Rspp (crediti riconosciuti 4 ore).

Il presidente di Ance Cremona, Carlo Paolo Beltrami ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli Enti che collaborano alla realizzazione di questo significativo evento e ha sottolineato che Ance Cremona mantiene il suo impegno per la promozione della sicurezza e dell’innovazione nel settore, continuando a essere un punto di riferimento per le imprese del territorio anche attraverso l’adozione del Codice di Condotta volontario denominato Cis Cantiere Impatto Sostenibile, che prevede la messa in atto di comportamenti orientati alla decarbonizzazione, tutela dell’ambiente in un’ottica di economia circolare, legalità, regolarità contrattuale nei rapporti di lavoro, sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori.

L’evento è stato moderato dal Direttore di Ance Cremona, Arch. Laura Maria Secchi, che ha ricordato che la sicurezza del cantiere è legata anche alla Patente a Crediti: “Questa Patente non deve essere vista come un limite all’attività del cantiere edile, bensì uno strumento di stimolo e sollecitazione all’imprenditore ed al lavoratore autonomo affinché ogni giorno applichino la sicurezza anche nei cantieri di modesta entità e proseguano la formazione in modo continuativo, partecipando ai corsi di aggiornamento presso Enti accreditati: la formazione per la sicurezza non è un costo è un dovere di imprese e lavoratori”.

La Giornata si è quindi articolata in una serie di interventi che hanno visto alternarsi esperti, dirigenti e funzionari degli enti coinvolti e, più precisamente: La nuova banca dati Inail e l’intelligenza artificiale: L’utilizzo dei dati nella prevenzione degli infortuni – Relatore: Monica Livella, InailCremona; La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia: Il ruolo di Ats e gli approcci innovativi nelle attività di prevenzione – Relatore: Anna Marinella Firmi, Ats Val Padana; Le attività di prevenzione dell’Inl nel settore costruzioni – Relatori: Michela Ambrosino, Itl Mantova-Cremona e Marco Antoniazzi funzionario ispettivo Itl Mantova-Cremona; La sicurezza digitale come strumento nei cantieri – Relatore: Avv. Alessandro Zontini, Ance Cremona; Nuove opportunità e sfide del Pnrr per il settore – : Jessica Dessi, Cassa Edile Cremona; Strumenti innovativi per la formazione in materia di salute e sicurezza – Relatrice: Stefania Piazzi, Scuola Edile Cremona-Comitato Paritetico Territoriale; La sicurezza degli impianti elettrici nei cantieri – Relatore: Ing. Ivano Ferrari, Ordine Ingegneri Cremona; Esperienze di cantiere: Testimonianze – Relatori: Luciana Occhio e Simone Drovandi, Rlst della provincia di Cremona.

La giornata si è conclusa con un dibattito tra i partecipanti, che hanno condiviso le proprie esperienze dirette e approfondito le tematiche presentate durante gli interventi.

