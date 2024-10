Egregio direttore,

che fine ha fatto la bonifica dell’area Tamoil? Sembra che si voglia partire dalla fine, definendo che cosa realizzare nelle aree private dell’ex raffineria trattando il futuro dell’area senza prima averla bonificata.

L’area è tuttora una fonte primaria di inquinamento attivo e oggetto di un procedimento penale e di una causa civile: senza avviare e concludere la bonifica, è quindi decisamente prematuro ragionare di una nuova destinazione e fuori luogo parlare di parco fotovoltaico, che in altre condizioni sarebbe benvenuto.

Il Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona chiede alla proprietà privata la cessazione dell’inquinamento ancora in corso; la bonifica completa dell’area; e al Sindaco di Cremona di pretendere la bonifica dell’area; di garantire che qualunque progetto di riqualificazione porti benefici reali e concreti alla collettività; di iniziare il processo partecipativo per usare al meglio il risarcimento ottenuto.

