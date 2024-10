Leggi anche: 25 Ott 2024 Nasce il consiglio della nuova

Camera di Commercio

Con riferimento alla composizione della nuova CCIAA di Cremona Mantova e Pavia, Confcommercio Provincia di Cremona esprime la propria soddisfazione per l’entrata in consiglio di Luca Arcari e Stefano Anceschi.

“La Confcommercio, sia a livello di sistema interprovinciale che cremonese”, ha commentato Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, “ha conseguito un grande risultato in termini di rappresentanza e di qualità della propria rappresentanza. Come Cremona, saremo rappresentati dal direttore generale Stefano Anceschi e dal presidente Provinciale FIMAA, Luca Arcari. A loro affidiamo, con fiducia ed entusiasmo, il ruolo di portavoce delle imprese del territorio: si tratta di due figure giovani, ma con già una importante attività associativa alle spalle. Sono sicuro che sapranno svolgere il proprio ruolo con responsabilità e concretezza, per il bene e lo sviluppo del nostro territorio”.

“Sono entusiasta ed orgoglioso di far parte della costituenda CCIAA di Cremona Mantova e Pavia quale rappresentante del commercio per la Confcommercio della Provincia di Cremona”, ha detto a sua volta Luca Arcari, presidente provinciale di FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari della provincia di Cremona). “La CCIAA è un’istituzione fondamentale per la crescita economica del territorio e le limitazioni che ha avuto per l’incertezza sulla fusione con gli altri due territori ne ha limitato l’azione di sviluppo. Credo che sarà importante poter attingere a tutto il bagaglio di esperienza e competenza delle tre ex camere per innovare e rilanciare il settore commercio sul nostro territorio”.

“Desidero esprimere la mia soddisfazione per la nomina a consigliere per il settore turismo all’interno della neonata Camera di Commercio di Cremona ,Mantova e Pavia”, sono le parole di Stefano Anceschi, direttore generale Confcommercio Provincia di Cremona. “Ringrazio il presidente Badioni ed il consiglio di Confcommercio provincia di Cremona per la fiducia nei miei confronti. Parteciperò attivamente ai lavori del consiglio e metterò a disposizione le mie competenze per promuovere al meglio il turismo per la nostra provincia di Cremona.

Ritengo che il turismo, insieme alla cultura, rappresenti una leva strategica per lo sviluppo del settore terziario della provincia, contribuendo a dare maggiore impulso al commercio di vicinato ed alle attività dei pubblici esercizi. L’obiettivo é di sviluppare un sistema turistico per la nostra provincia affinché si possa ridurre il problema della desertificazione commerciale che nuoce sia al mondo delle imprese sia al settore della pubblica amministrazione”.

