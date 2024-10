Seconda vittoria consecutiva, ritorno al successo tra le mura amiche: missioni compiute. La Cremonese riesce a dare continuità ai tre punti di Castellammare di Stabia superando la Salernitana con il risultato di 2 a 1. Decidono l’incontro le reti di Collocolo e Bonazzoli nel primo tempo, per i granata in gol Ferrari nella ripresa.

Davanti ai 9019 spettatori dello Zini, la partita nella prima fase regala poche emozioni, condizionata da tanti errori tecnici soprattutto in mezzo al campo. Il primo tiro in porta del match arriva al minuto 18: Tongya si accentra e calcia a giro, Fulignati blocca. Al 20’ però, alla prima situazione pericolosa creata, i grigiorossi passano: ripartenza orchestrata da Vandeputte che smista sulla destra, palla taglia di Vazquez che trova Collocolo sul secondo palo, il centrocampista stoppa e cerca il secondo palo, battendo Fiorillo e trovando l’1 a 0. Al 29′ la Cremo ci prova ancora con Sernicola che scarica per Vazquez, il Mudo di prima trova sul secondo palo Zanimacchia che ci prova al volo col mancino, ma la sua mira è alta. Al 34′ Vandeputte serve in profondità Sernicola che mette in mezzo una palla tesa, Fiorillo respinge e la difesa granata spazza. Sull’ultima azione del primo tempo la Cremonese raddoppia: Vazquez allarga per Vandeputte che col mancino trova Bonazzoli sul secondo palo, l’ex di turno apre il piattone e supera Fiorillo per il 2 a 0.

La ripresa si apre con un cambio per parte: Corini inserisce Pickel per Majer, Martusciello schiera Torregrossa al posto di Simy. Al 54’ i campani accorciano le distanze: cross dalla trequarti, direttamente da calcio di punizione, di Verde, Ferrari stacca di testa e batte Fulignati per il 2 a 1. All’ora di gioco Corini corre ai ripari cambiando caratteristiche alla squadra, inserendo Nasti e Buonaiuto per Bonazzoli e Vandeputte. Al 62′ altro brivido per i grigiorossi, con Tongya che calcia col mancino cercando il primo palo, Fulignati non si fa sorprendere e respinge. Al 75′ lancio a scavalcare la difesa di Zanimacchia, stop di petto a seguire di Nasti che con il destro non riesce ad angolare, Fiorillo si oppone col piede. Al 78′ grandissima azione personale di Barbieri che arriva sul fondo e crossa per Nasti, ma il 99 grigiorosso salta in controtempo e mette alto. Nel finale i ragazzi di Corini gestiscono bene il vantaggio, senza rischiare, conquistando tre punti fondamentali.

I grigiorossi salgono a quota 17 punti, restando soli al quarto posto. Prossimo impegno della Cremonese martedì sera, nel turno infrasettimanale, in trasferta contro il Modena. La domenica seguente, 3 novembre, allo Zini arriverà la capolista Pisa.

Simone Guarnaccia

