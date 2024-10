Governo, Casellati “Dalle opposizioni sempre un no a prescindere”

PALERMO (ITALPRESS) -“Abbiamo affrontato le conseguenze economiche negative che avevamo davanti: è cresciuto il livello di occupazione, il che significa lavoro. Abbiamo, rispetto all’eurozona, il più basso livello di disoccupazione. Abbiamo ridotto l’aliquota fiscale, reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, provveduto anche al bonus bebè alle famiglie. Abbiamo però un’opposizione che è sempre un no a prescindere: l’opposizione serve perché deve dare un contributo attivo alle nostre idee, non deve essere per forza sempre un no”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, a margine della kermesse di Forza Italia che si tiene oggi e domani a Palermo.

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata