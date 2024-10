La CGIL di Cremona e Sinistra Italiana hanno partecipato oggi a Milano alla manifestazione nazionale per la Pace “Il tempo della pace è ora”, organizzata in sei piazze italiane, tra cui Milano. Insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di tutto il Paese, la CGIL era presente per “riaffermare l’urgenza di una politica di pace, fondata sul dialogo e il rispetto dei diritti umani”.

“Essere qui oggi è un dovere morale e civile”, ha detto Elena Curci, segretaria Generale della CGIL Cremona. “La pace non può più attendere, il tempo è ora”. Al corteo a Milano hanno partecipato circa 20.000 persone.

© Riproduzione riservata