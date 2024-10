A partire dal 1° novembre 2024, il dottor Diego Bernini terminerà il proprio servizio come medico di famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per l’area territoriale di Cremona Est. L’ultimo giorno di attività sarà il 31 ottobre. Per garantire continuità assistenziale, l’incarico provvisorio sarà affidato alla dottoressa Valentyna Sokolova, che eserciterà nei Comuni di Stagno Lombardo (Largo Mori Ferdinando 1) e Cicognolo (Via Guglielmo Marconi 36).

Gli assistiti del dottor Bernini che desiderano proseguire con la dottoressa Valentyna Sokolova non dovranno effettuare alcuna procedura di cambio medico. Chi preferisce scegliere un altro medico di famiglia nell’ambito di Cremona Est può farlo seguendo le modalità qui di seguito elencate.

MODALITÀ DI SCELTA DEL NUOVO MEDICO DI FAMIGLIA

1. SCELTA PRESSO GLI SPORTELLI DEDICATI

Recarsi di persona all’Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra di famiglia:

Indirizzo: Via San Sebastiano 14, Edificio B, Cremona (prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:

Lunedì e mercoledì: 8.30 – 16.30

Martedì, giovedì, e venerdì: 8.30 – 12.30

2. SCELTA VIA E-MAIL

È possibile inviare una richiesta di cambio medico all’indirizzo:

assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Nella e-mail occorre indicare:

Dati anagrafici

Codice fiscale

Indirizzo e-mail e numero di telefono

Nome e cognome del medico scelto

Allegare copia di un documento d’identità e della tessera sanitaria

3. SCELTA PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO

È possibile effettuare la scelta del nuovo medico in qualsiasi farmacia dell’ATS Val Padana

4. SCELTA ONLINE

Collegarsi al sito della Regione Lombardia tramite SPID o CIE al seguente link:

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

CONTATTI PER INFORMAZIONI

Per ulteriori dettagli è possibile contattare i numeri 0372 408635 o 0372 408636 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30) o inviare un’e-mail a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

