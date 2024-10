Una mattina di studi e relazioni a cura degli specialisti dell’ASST Cremona all’Auditorium Giovanni Paolo II di Casalmaggiore per un convegno dedicato alla patologia mammaria con la sala gremita e piena di professionisti. L’evento, dal titolo “Il modello integrato internazionale ospedale e territorio”, coordinato a livello scientifico dal dottor Robert Sabag, responsabile della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Oglio Po, ha portato alla luce un modello assistenziale che si basa su percorsi di presa in carico delle donne per un’assistenza a misura di persona.

“Persona” è stata la parola chiave della mattinata: al centro del convegno, organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po, l’esigenza di avviare una trasformazione del Servizio sanitario nazionale e creare un ponte tra ospedale e territorio. Tra i relatori, il dottor Matteo Passamonti, il dottor Quartieri e la dottoressa De Micheli, sotto l’occhio del dottor Sergio Aguggini e del prof. Daniele Generali.

Durante la mattinata si affronteranno temi cruciali, come la mammografia clinica, lo screening, la chirurgia oncoplastica e i nuovi protocolli di radioterapia. Il convegno è stato aperto dalle parole del sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni che ha auspicato una sempre maggiore integrazione tra ospedale e territorio.

© Riproduzione riservata