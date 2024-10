Il Consorzio Agrario di Cremona ha presenziato alla 96esima edizione della Fiera Agricola Zootecnica Italiana (FAZI) di Montichiari.

Per il Consorzio un’importante occasione per presentare le ultime novità nei vari ambiti di azione, dal mangimificio alla fertirrigazione, passando per il servizio macchine.

L’azienda ha allestito due stand: uno dedicato al settore dei mangimi nel Padiglione 5 e uno dedicato alle macchine e alla fertirrigazione nel Padiglione 7. Nel corso dei tre giorni di fiera, momenti conviviali dedicati a soci e clienti per approfondire le novità più recenti.

