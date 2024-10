Il Philadelphia International Music Festival approda a Cremona nel progetto promosso dalla famiglia Vanoli con Beyond Performance Group: nell’estate 2025 un gruppo di giovani artisti trascorrerà due settimane in Italia con base nella città di Stradivari, alternando masterclass e concerti a visite culturali sia nelle botteghe di liuteria all’ombra del Torrazzo sia nei luoghi della musica del Belpaese come ad esempio la Casa Natale di Giuseppe Verdi.

In questi giorni è in corso un sopralluogo da parte di Ray LaGreca, Direttore internazionale Beyond Performance Group, realtà che sviluppa progetti nell’ambito della formazione e ha già fruttuose collaborazioni all’attivo con la famiglia Vanoli nello sport avendo portato numerosi giovani a studiare e allenarsi negli Stati Uniti; ora saranno i talenti della musica a venire a Cremona.

L’iniziativa, che all’inizio sarà piuttosto indipendente nell’organizzazione e riguarderà una trentina di elementi, è destinata a proseguire nel tempo coinvolgendo più artisti e magari anche le istituzioni musicali del territorio.

© Riproduzione riservata