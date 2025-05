“In merito ad alcuni post apparsi su Facebook ed altri social network che promuoverebbero presunte agevolazioni e sconti per il trasporto pubblico locale a Cremona, Arriva Italia comunica che queste iniziative non sono in nessun modo legate alla società e invita i cittadini a non cliccare sui link proposti”: la precisazione arriva dalla società stessa, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito.

“Tutte le comunicazioni riguardanti il trasporto pubblico locale a Cremona da parte di Arriva Italia verranno effettuate esclusivamente sui canali ufficiali della società, sul sito https://cremona.arriva.it/ e sui siti istituzionali” conclude la società. “Arriva Italia si riserva il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per fare luce su eventuali condotte illecite ai suoi danni”.

