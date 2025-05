Torna a Cremona uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ciclistico internazionale: il Circuito del Porto – Internazionale Trofeo Arvedi, giunto alla sua 58ª edizione. Organizzata come sempre con passione e cura dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi, la corsa, in programma domenica 18 maggio, si conferma nella ristretta cerchia delle manifestazioni di massimo rilievo a livello mondiale riservate alla categoria Elite/Under 23.

Nel salone dei Quadri di palazzo Comunale il presidente del CC Cremonese, Rossano Grazioli, il direttore di gara, Antonio Pegoiani, il presidente del Comitato Regionale di ciclismo della Lombardia, Stefano Pedrinazzi e l’assessore allo sport Luca Zanacchi hanno illustrato novità e caratteristiche di quello che da anni è diventato uno snodo fondamentale nel percorso di crescita dei giovani talenti del ciclismo. “Chi vince qui spesso fa il salto nel professionismo – ha sottolineato Grazioli in conferenza stampa – e ogni anno la start list è oggetto di contesa tra le squadre più competitive a livello nazionale e internazionale”.

Il valore tecnico e la storicità della corsa cremonese fanno del Porto un riferimento, una “classica di primavera” che negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere il legame con le sue radici.

Tra le principali novità dell’edizione 2025 c’è lo spostamento di partenza e arrivo in via Acquaviva, una scelta necessaria per evitare la zona interessata dai lavori di largo Moreni. Una modifica che comporta anche la rinuncia alla tradizionale passerella in viale Po, da sempre apprezzata dal pubblico e dai cremonesi.

Una decisione dettata dalle circostanze, nello spirito di collaborazione con l’amministrazione comunale: “Ringrazio l’organizzazione per la capacità di adattarsi e trovare una soluzione alternativa in tempi rapidi – ha commentato l’assessore Zanacchi –. Questo tipo di flessibilità è tipico di chi vive davvero lo sport, e ci fa capire quanto forte sia il legame tra la città e il Circuito del Porto. L’amministrazione continuerà a garantire il proprio supporto per una manifestazione che è parte integrante della nostra tradizione”.

Sono attese oltre 30 squadre, con rappresentanze da tutta Europa e la partecipazione, già confermata, di selezioni nazionali. Saranno 11 squadre straniere, tra cui spiccano i nomi di paesi ad alta tradizione ciclistica e alcune selezioni emergenti. È prevista anche la presenza di una squadra dall’Ucraina. Il livello tecnico sarà altissimo, come confermano i dati, In gara un team professional, 16 team su 30 appartengono al circuito delle squadre Continental, e la gara si prepara ad accogliere alcuni tra i migliori giovani in circolazione.

La macchina organizzativa si attiverà già dalla mattinata di domenica 18 maggio. Alle ore 9 è prevista l’apertura della segreteria e il controllo ufficiale dei documenti. Dopo la passerella delle squadre sul palco la partenza in programma alle 13:30 e le 17:30, poco prima della partenza ufficiale. Il percorso di 9km e 900 metri, interamente pianeggiante, comprende Via Acquaviva, Via Riglio, Piazzale Caduti del Lavoro, Via Monviso, Via Sacco e Vanzetti, Via Milano, Via della Conca, e nuovamente Via Acquaviva. Verrà ripetuto 18 volte per un totale di 178,200 chilometri e l’arrivo previsto poco dopo le ore 17.

In tutta la zona di via Acquaviva sono disponibili ampi parcheggi, durante la gara il traffico sarà regolato dalla polizia locale e dai volontari, circa una cinquantina su tutto il percorso, e la circolazione sarà permessa solo dopo il passaggio della corsa nella direzione di marcia dei corridori.

CR1 seguirà la corsa con due momenti in diretta, dalle 13 alle 13:25, per raccontare la presentazione delle squadre e le fasi preliminari e dalle 16:35 per il finale di gara e le premiazioni.

