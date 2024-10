L’Agenda politica della nuova amministrazione di Cremona si gioca anche nei quartieri: è la partita della sicurezza una delle più sentite di queste settimane.

Qualche giorno fa era stato annunciato dal comune il presidio fisso della polizia locale nei giardini pubblici di piazza Roma. Ebbene tutto è ormai pronto: si parte lunedì 28 ottobre con due agenti della polizia locale pronti ad effettuare presidio 7 giorni su 7, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio.

Sarà una pattuglia composta da due agenti ad effettuarlo, presente tutti i giorni, e avrà come sede la casetta del custode, per tenere monitorata anche in ottica di prevenzione dei reati tutta la zona dei giardini pubblici: gli agenti gireranno a piedi in piazza Roma e Limitrofi, con appunto il punto fisso nella casetta.

Nel frattempo continua il servizio interforze attivato nei fine settimana a rotazione di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale: nella giornata di domenica ha coinvolto la polizia locale, presente in centro (piazza roma, lodi, marconi e pace) con due pattuglie composte da 4 operatori.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata